16 червня близько 19.30 на Донбасі поранили українського військового. Бійцю надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Наразі стан здоров’я постраждалого задовільний.

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Луганське Бахмутського району Донецької області. Це ділянка відповідальності військового угруповання Північ.

На місці працюють посадовці особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів.

Підрив військових на Донбасі

15 червня на Донбасі підірвалося двоє військових. Бійців доправили до медичного закладу з осколковими пораненнями.

Наразі стан одного з них – задовільний, іншого – середньо важкості. Військовослужбовці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Всі подробиці інциденту з’ясовуються.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Північ