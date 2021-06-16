На Донбассе погиб военный ВСУ из Львовщины — обстоятельства устанавливают

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Роман Галуха.

Об этом говорится в сообщении Рава-Русской городской территориальной общины в Facebook.

— Сегодня в зоне проведения боевых действий (ООС) погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией. Вечная память.

В общине выражают соболезнования матери, сестрам и близким погибшего в связи с трагедией.

В зоне ООС подорвались двое военных

15 июня в зоне Операции объединенных сил двое военнослужащих получили осколочные ранения из-за взрыва неизвестного устройства.

Военных доставили в лечебное учреждение, в котором им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.