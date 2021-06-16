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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Окупанти на Донбасі вбили товариша по службі, який бажав здатися ЗСУ – розвідка

Окупанти на Донбасі вбили товариша по службі, який бажав здатися ЗСУ – розвідка

На Донбасі бойовик хотів здатися Збройним силам України, але його вбили окупанти. Інцидент зафіксувала українська розвідка сьогодні вранці близько 9.20. 

Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Північ, військовослужбовець незаконних збройних формувань намагався перейти на сторону ЗСУ, але в цей момент його застрелили.

– На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ військовослужбовець незаконних збройних формувань при спробі переходу на сторону ЗСУ був підступно застрелений своїми товаришами по службі, після чого ті ж “товариші” евакуювали тіло найманця на спостережний пункт, – повідомили в розвідці. 

У ЗСУ підкреслюють, що ватажки окупантів намагаються не допускати випадків здачі в полон російських найманців, а також приховати їхні тіла у випадках спроб переходу на територію, яка контролюється українською армією.

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Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Північ

Фото: Getty Images

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