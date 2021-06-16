На улице Зодчих в Святошинском районе Киева вечером 15 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 27-летний велосипедист.

По данным полиции, трагедия произошла из-за его столкновения с прохожим, который в состоянии алкогольного опьянения резко изменил траекторию движения.

Мужчина упал с велосипеда под колеса грузовика и погиб на месте. На нем не было шлема — пострадавший разбил голову о бордюрный камень.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 291 УКУ — Нарушение действующих на транспорте правил.

Правоохранители задержали прохожего, 1973 года рождения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным СМИ, погибший работал врачом-травматологом в 7-й городской больнице.

Смертельное ДТП с грузовиком в Киеве

24 мая в Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в результате которого погибли три человека, одного госпитализировали.

Авария унесла жизни водителя и пассажира Volkswagen, а также пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Дальнобойщик с ожогами и травмами попал в больницу.