На вулиці Зодчих у Святошинському районі Києва ввечері 15 червня сталася смертельна ДТП, в якій загинув 27-річний велосипедист.

За даними поліції, трагедія сталася через його зіткнення з перехожим, який у стані алкогольного сп’яніння різко змінив траєкторію руху.

Чоловік впав з велосипеда під колеса вантажівки і загинув на місті. На ньому не було шолома – потерпілий розбив голову об бордюрний камінь.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 291 ККУ – Порушення чинних на транспорті правил.

Правоохоронці затримали перехожого, 1973 року народження. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

За даними ЗМІ, загиблий працював лікарем-травматологом у 7-й міській лікарні.

Смертельна ДТП з вантажівкою у Києві

24 травня у Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем, внаслідок якої загинули три людини, одну – госпіталізували.

Аварія забрала життя водія та пасажира Volkswagen, а також пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Далекобійник з опіками та травмами потрапив до лікарні.