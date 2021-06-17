17 июня возле берегов Шри-Ланки затонуло судно X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов. Оно горело почти две недели.

Теперь специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.

Потонувший корабль находился в 18 км от крупнейшего города в Шри-Ланке — Коломбо. На его борту находилось 25 тонн азотной кислоты.

По словам оператора судна, сегодня корабль полностью оказался под водой на глубине 21 м.

В то же время глава Управления по защите морской среды страны объяснил, что сейчас опасно доставать корабль. Ведь море неспокойное и продолжается период муссонов, который завершится только в сентябре.

Таким образом, пока судно остается под водой, его владелец назначил охрану. Вся территория будет находится под наблюдением до окончания сезона дождей.

Между тем Шри-Ланка намерена получить $40 млн компенсации от оператора потонувшего судна.

Генеральный прокурор страны направил соответствующие документы юристам, представляющим интересы компании X-Press Feeders.