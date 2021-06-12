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Абрамова Юлія |

Шрі-Ланка запросила $40 млн від оператора судна, що загорілося у її берегів

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка має намір отримати $40 млн компенсації від оператора судна, що загорілося 20 травня і було загашено лише через два тижні.

Генеральний прокурор Шрі-Ланки направив відповідні документи юристам, які представляють інтереси компанії X-Press Feeders. Наразі влада продовжує роботу з оцінки збитків. Сума о $40 млн повинна покрити витрати на рятувальні роботи.

Судно X-Press Pearl, що зареєстроване в Сінгапурі, загорілося в 18 км від найбільшого міста Шрі-Ланки – Коломбо. В результаті сотні тонн нафти з паливних баків потрапили в море.

На борту перебували небезпечні речовини, включаючи 25 тонн азотної кислоти. Здебільшого вони були знищені вогнем, але залишки токсичних відходів винесло на пляжі.

Хімікати, що потрапили у воду становлять велику загрозу для морських мешканців.

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У Туреччині також заявили про екологічну катастрофу. Неподалік від Стамбула Мармурове море покрилося товстим шаром слизу. 

Джерело: Associated Press

Фото: Getty Images

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