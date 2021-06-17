В Киевской области группа женщин, которые представились монахинями, обманули 70-летнюю женщину из села Зеленый Яр Обуховского района.

Мошенницы наведались к пенсионерке и представились служителями монастыря. Злоумышленницы заверили бабушку, что на нее навели порчу и предложили помощь за денежное вознаграждение.

Женщины обманули старушку на €5 тыс. и $1 тыс. (суммарно более 191 тыс. грн) после чего исчезли в неизвестном направлении.

Оперативники уголовного розыска после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий установили личности мошенниц.

Одной из фигуранток оказалась 50-летняя уроженка Сумской области, которая уже была сосуд за совершение мошенничества и отбывала наказание с 2015 по 2018 год в местах лишения свободы.

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Злоумышленницу задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Мошенничество — УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 3-4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Обманула два десятка человек

В начале июня в Обухове задержали аферистку из Луганщины, которая всего за три недели обманом завладела ценными вещами менее двух десятков человек.

Женщина заходила в магазины и аптеки, где сообщала продавцам, что в ближайшее время произойдет скачок напряжения, в результате чего почернеют все золотые украшения и купюры.

После этого аферистка ждала момента, когда ее жертва отвернется и подменяла пакет с ценностями на пустой.