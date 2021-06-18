В городе Южное задержали 70-летнего пенсионера по подозрению в изнасиловании малолетних мальчиков.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Одесской области Олег Бех.

По его словам, в начале июня в полицию Южного обратилась женщина, заявившая об изнасиловании своего сына.

Также правоохранители получили еще два заявления от разных женщин о том, что неизвестный мужчина совершал сексуальное насилие в отношении их малолетних сыновей.

По предварительной информации, самому старшему из пострадавших мальчиков всего 10 лет.

— В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан мужчина 1951 года рождения. Подозреваемый, начиная с 18-летнего возраста, был трижды судим за аналогичные преступления. Сейчас он дает показания, — отметил Олег Бех.

Установлено, что до выхода на пенсию подозреваемый работал охранником в местном Доме культуры.

Боясь разоблачения своих преступлений, связанных с педофилией, он использовал документы на другое имя.