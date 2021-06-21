Пришлось стрелять в воздух: мукачевские пограничники задержали контрабандистов

В понедельник, 21 июня, пограничники Мукачевского отряда задержали на румынской границе группу из троих контрабандистов.
Мужчины пытались незаконно транспортировать на территорию Румынии крупную партию табачных изделий.
При попытке задержания нарушители бросили контрабанду и попытались скрыться, однако после нескольких предупредительных выстрелов их удалось остановить за 300 метров до границы.
В частности, правоохранители выявили 25 ящиков, в которых находилось более 12 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.
На злоумышленников составлены административные протоколы, которые направлены в суд. Кроме того, заведено уголовное дело по факту ст. 204 (Незаконное изготовление, сбыт или транспортировка подакцизных товаров) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
В Раде рассказали, как бороться с контрабандой сигарет
Второго июня в Верховной Раде состоялось слушание по борьбе с контрабандой сигарет.
Ситуация на рынке сложная, поскольку процветает черная торговля.
Ежегодно государственный бюджет недополучает миллиарды гривен, а правоохранители при этом не спешат закрывать нелегальные схемы.