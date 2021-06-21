Довелося стріляти у повітря: мукачівські прикордонники затримали контрабандистів

У понеділок, 21 червня, прикордонники Мукачівського загону затримали на румунському кордоні групу з трьох контрабандистів.

Чоловіки намагалися незаконно транспортувати на територію Румунії велику партію тютюнових виробів.

При спробі затримання порушники кинули контрабанду і спробували сховатися, проте після декількох попереджувальних пострілів їх вдалося зупинити за 300 метрів до кордону.

Зокрема, правоохоронці виявили 25 ящиків, в яких знаходилося понад 12 тис. Пачок сигарет без акцизних марок.

На зловмисників складено адміністративні протоколи, які направлені до суду. Крім того, порушено кримінальну справу за фактом ст. 204 (Незаконне виготовлення, збут або транспортування підакцизних товарів) КК України.

Слідчі дії тривають.

У Раді розповіли, як боротися з контрабандою сигарет

Другого червня у Верховній Раді відбулося слухання по боротьбі з контрабандою сигарет.

Ситуація на ринку складна, оскільки процвітає чорна торгівля.

Щорічно державний бюджет недоотримує мільярди гривень, а правоохоронці при цьому не поспішають закривати нелегальні схеми.