ДТП в Тернопольской области — подробности ДТП происшествия 21 июня на Тернопольщине

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Тернопольской области скутер врезался в авто — двое подростков в больнице

В Тернопольской области скутер врезался в авто — двое подростков в больнице

В Тернопольской области 17-летний местный житель на скутере Yamaha выехал на полосу встречного движения, совершая поворот налево.

В результате осуществления такого маневра он врезался в попутный автомобиль Geely. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.00 21 июня.

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По данным следственно-оперативной группы, которая прибыла на место ДТП, в тот момент, когда скутерист поворачивал налево, водитель автомобиля также начал осуществлять опережение мототранспорта.

В настоящее время неизвестно кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, однако вскоре это установит следствие.

В результате ДТП двух 17-летних парней госпитализировали в детскую больницу (водителя скутера и его пассажира). Этот факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения) УК Украины.

В полиции напомнили, что для управления мопедом или скутером водитель должен иметь технический паспорт на транспортное средство, водительское удостоверение и страховой полис.

Если у водителя не будет этих документов, то он может получить штраф или временно остаться без мопеда. В то же время водитель скутера и другого двухколесного транспорта, должен иметь специальный шлем.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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