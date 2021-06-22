ДТП в Тернопольской области — подробности ДТП происшествия 21 июня на Тернопольщине

В Тернопольской области 17-летний местный житель на скутере Yamaha выехал на полосу встречного движения, совершая поворот налево.

В результате осуществления такого маневра он врезался в попутный автомобиль Geely. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.00 21 июня.

По данным следственно-оперативной группы, которая прибыла на место ДТП, в тот момент, когда скутерист поворачивал налево, водитель автомобиля также начал осуществлять опережение мототранспорта.

В настоящее время неизвестно кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, однако вскоре это установит следствие.

В результате ДТП двух 17-летних парней госпитализировали в детскую больницу (водителя скутера и его пассажира). Этот факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения) УК Украины.

В полиции напомнили, что для управления мопедом или скутером водитель должен иметь технический паспорт на транспортное средство, водительское удостоверение и страховой полис.

Если у водителя не будет этих документов, то он может получить штраф или временно остаться без мопеда. В то же время водитель скутера и другого двухколесного транспорта, должен иметь специальный шлем.