ДТП у Тернопільській області – подробиці ДТП події 21 червня на Тернопільщині

У Тернопільській області 17-річний місцевий мешканець на скутері Yamaha виїхав на смугу зустрічного руху, здійснюючи поворот ліворуч.
У результаті здійснення такого маневру він врізався у попутний автомобіль Geely. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14.00 21 червня.
За даними слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце ДТП, у той момент, коли скутерист повертав ліворуч, водій автомобіля також почав здійснювати випередження мототранспорту.
Наразі не відомо, хто саме з кермувальників порушив правила дорожнього руху, проте згодом це встановить слідство.
У результаті ДТП двох 17-річних хлопців госпіталізували у дитячу лікарню (водія скутера та його пасажира). Цей факт внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху) КК України.
У поліції нагадали, що для керування мопедом чи скутером водій повинен мати технічний паспорт на транспортний засіб, посвідчення водія та страховий поліс.
Якщо у кермувальника не буде цих документів, то він може отримати штраф або тимчасово залишитися без мопеда. Водночас водій скутера та іншого двоколісного транспорту, повинен мати спеціальний шолом.