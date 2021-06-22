Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Тернопільській області скутер врізався в авто – двоє підлітків у лікарні

У Тернопільській області скутер врізався в авто – двоє підлітків у лікарні

У Тернопільській області 17-річний місцевий мешканець на скутері Yamaha виїхав на смугу зустрічного руху, здійснюючи поворот ліворуч.

У результаті здійснення такого маневру він врізався у попутний автомобіль Geely. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14.00 21 червня.

ДТП у Тернопільській області – подробиці ДТП події 21 червня на Тернопільщині

За даними слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце ДТП, у той момент, коли скутерист повертав ліворуч, водій автомобіля також почав здійснювати випередження мототранспорту.

Наразі не відомо, хто саме з кермувальників порушив правила дорожнього руху, проте згодом це встановить слідство.

У результаті ДТП двох 17-річних хлопців госпіталізували у дитячу лікарню (водія скутера та його пасажира). Цей факт внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху) КК України.

У поліції нагадали, що для керування мопедом чи скутером водій повинен мати технічний паспорт на транспортний засіб, посвідчення водія та страховий поліс.

Якщо у кермувальника не буде цих документів, то він може отримати штраф або тимчасово залишитися без мопеда. Водночас водій скутера та іншого двоколісного транспорту, повинен мати спеціальний шолом.

Читайте
Двоє загиблих і п'ятеро в лікарні: масова ДТП у Миколаївській області

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка