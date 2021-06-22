ДТП у Тернопільській області – подробиці ДТП події 21 червня на Тернопільщині

У Тернопільській області 17-річний місцевий мешканець на скутері Yamaha виїхав на смугу зустрічного руху, здійснюючи поворот ліворуч.

У результаті здійснення такого маневру він врізався у попутний автомобіль Geely. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14.00 21 червня.

За даними слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце ДТП, у той момент, коли скутерист повертав ліворуч, водій автомобіля також почав здійснювати випередження мототранспорту.

Наразі не відомо, хто саме з кермувальників порушив правила дорожнього руху, проте згодом це встановить слідство.

У результаті ДТП двох 17-річних хлопців госпіталізували у дитячу лікарню (водія скутера та його пасажира). Цей факт внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху) КК України.

У поліції нагадали, що для керування мопедом чи скутером водій повинен мати технічний паспорт на транспортний засіб, посвідчення водія та страховий поліс.

Якщо у кермувальника не буде цих документів, то він може отримати штраф або тимчасово залишитися без мопеда. Водночас водій скутера та іншого двоколісного транспорту, повинен мати спеціальний шолом.