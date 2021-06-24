Экс-командира луганского подразделения Беркута Валерия Костенко признали виновным в избиении мирных протестующих и журналистов под Черкасской областной госадминистрацией в январе 2014 года. Его заочно осудили к 4 годам заключения.

Во время следствия правоохранители выяснили, что обвиняемый 27 января 2014-го на Соборной площади в Черкассах приказал сотрудникам применять спецсредства и задерживать мирных митингующих.

Также он не обеспечил личную неприкосновенность задержанных лиц и препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.

Валерия Костенко признали виновным в совершении уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства по ч. 1 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах до 3 лет.

По данным правоохранителей, сейчас экс-беркутец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области. Там он занимает руководящую должность в так называемом МВД ЛНР.

В то же время, как передает Адвокатская совещательная группа, обвиняемый находится в розыске.

— С начала войны на Донбассе луганский Беркут в полном составе, вместе с командиром, перешел на сторону русских наемников, — добавляют в группе.

Так, Костенко воюет против Украины и по состоянию на 2019 год возглавлял подразделение спецназначения “народной милиции ЛНР”.

Источник: Офис генпрокурора, ОО Адвокатская совещательный группа

Фото: “Народная милиция ЛНР”