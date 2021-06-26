Разделся и приставил нож: на Хмельнитчине мужчина хотел изнасиловать 12-летнюю девочку

В Городоцком районе Хмельницкой области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.

Инцидент произошел в селе Нараевка. Мужчина встретил школьницу по дороге домой: рассказав, что заблудился, он попросил девочку показать правильный путь.

Но как только они дошли до безлюдного места, злоумышленник набросился на ребенка.

Насильник приставил нож к горлу девочки, спустил штаны, но его планам помешали проезжавшие мимо местные жители.

— Он ничего не успел. Дочь спасли ребята, которые проезжали мимо на мотоцикле, — рассказала мать девочки.

Испугавшись самосуда, мужчина сбежал, оставив девочку наедине.

Мать 12-летней Русланы после услышанного сразу повезла ее к врачам: трое гинекологов подтвердили, что девочка осталась нетравмированной, однако попытки были.

Беглец из Ровенщины

После задержания правоохранители установили личность злоумышленника: им оказался беглец-рецедивист, отбывавший наказание за седьмую кражу в исправительном центре под Ровно.

В прокуратуре области подтвердили, что мужчина сбежал во время исправительных работ.

Сейчас растлителя арестовали, следующие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Если суд докажет его вину в содеянном, мужчине грозит 15 лет тюрьмы.