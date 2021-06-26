Роздягнувся і приставив ніж: на Хмельниччині чоловік хотів зґвалтувати 12-річну дівчинку

В Городоцькому районі Хмельницької області затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку.

Інцидент стався в селі Нараївка. Чоловік зустрів школярку дорогою додому: розповівши, що заблукав, він попросив дівчинку показати правильний шлях.

Але як тільки вони дійшли до безлюдного місця, зловмисник накинувся на дитину.

Ґвалтівник приставив ніж до горла дівчинки, спустив штани, але його планам завадили місцеві мешканці, які проїжджали повз.

– Він нічого не встиг. Доньку врятували хлопці, які проїжджали повз на мотоциклі, – розповіла матір дівчинки.

Злякавшись самосуду, чоловік швидко втік, залишивши дівчинку наодинці.

Матір 12-річної Руслани після почутого відразу повезла її до лікарів: троє гінекологів підтвердили, що дівчинка залишилася нетравмованою, однак спроби були.

Втікач з Рівненщини

Після затримання правоохоронці встановили особу зловмисника: ним виявився втікач-рецедивіст, який відбував покарання за сьому крадіжку у виправному центрі під Рівним.

В прокуратурі області підтвердили, що чоловік втік під час виправних робіт.

Наразі розбещувача арештували, наступні два місяці він проведе в слідчому ізоляторі.

Якщо суд доведе його вину у скоєному, чоловіку загрожує 15 років в’язниці.