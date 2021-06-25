В Одессе разоблачили пятерых мужчин, распространявших порнографические материалы, в частности, с участием детей через онлайн-платформы.

Так, трое жителей Черноморская и двое жителей Одессы в возрасте от 39-ти до 45-ти лет создали более 300 сайтов, на которые загружали видео и фото порнографического характера, чтобы заработать.

В Одессе задержали мужчин, распространявших детскую порнографию на 300 сайтах / 6 фотографий

Кроме этого, мужчины рекламировали веб-ресурсы теневой и мошеннической сферы, в частности онлайн-казино.

Во время обысков в домах злоумышленников полицейские изъяли более 100 компьютеров, флэш-накопители, жесткие диски, а также деньги, полученные незаконным путем.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрениях по ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 и ч.ч.3 и 5 ст.301 УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения.