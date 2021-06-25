В Одесі викрили п’ятьох чоловіків, які поширювали порнографічні матеріали, зокрема, за участю дітей через онлайн-платформи.

Так, троє жителів Чорноморська та двоє жителів Одеси віком від 39-ти до 45-ти років створили понад 300 сайтів, на які завантажували відео та фото порнографічного характеру, щоб заробити.

В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах / 6 фотографий

Окрім цього, чоловіки рекламували веб-сайти тіньової та шахрайської сфери, зокрема онлайн-казино.

Під час обшуків у будинках зловмисників поліцейські вилучили понад 100 комп’ютерів, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, а також гроші, отриманні незаконним шляхом.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 та ч.ч.3 і 5 ст.301 КК України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення.