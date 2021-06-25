Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах

поліцейський затримав зловмисника в одесі

В Одесі викрили п’ятьох чоловіків, які поширювали порнографічні матеріали, зокрема, за участю дітей через онлайн-платформи.

Так, троє жителів Чорноморська та двоє жителів Одеси віком від 39-ти до 45-ти років створили понад 300 сайтів, на які завантажували відео та фото порнографічного характеру, щоб заробити.

В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах
В Одесі затримали чоловіків, які поширювали дитячу порнографію на 300 сайтах / 6 фотографий

Окрім цього, чоловіки рекламували веб-сайти тіньової та шахрайської сфери, зокрема онлайн-казино.

Під час обшуків у будинках зловмисників поліцейські вилучили понад 100 комп’ютерів, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, а також гроші, отриманні незаконним шляхом.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 та ч.ч.3 і 5 ст.301 КК України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Читайте
Надсилав фото і шантажував: на Волині затримали інтернет-розбещувача неповнолітніх

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка