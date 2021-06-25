В городе Городище Черкасской области пятеро полицейских предстанут перед судом за избиение. Следствием установлено, что в феврале 2021 года правоохранители избили жестоко избили гражданина ради того, чтобы он признался в преступлении.

Полицейские привезли мужчину в участок по подозрению в нескольких незавершенных делах о мошенничестве и кражах. Когда подозреваемый отказался признавать вину, силовики надели на него кандалы и начали бить ногами и руками в голову, лицо и туловище.

Пытки продолжались в течение нескольких часов. В результате полицейские выбили мужчине четыре передние зубы, также он получил многочисленные ушибы.

Выбили передние зубы: на Черкащине полицейские пытали мужчину ради признания / 3 фотографии

К избиению причастны трое правоохранителей, еще двое узнали о преступлении и решили его скрыть. В связи с этим трем участковым грозит лишение свободы до 10 лет за пытки.

Оперуполномоченный, который скрыл преступление, может получить наказание в виде заключения до трех лет. Исполняющему обязанности начальника за то, что он не сообщил об этом компетентные органы и скрыл избиения, грозит от пяти до семи лет за решеткой.

В феврале всех пятерых полицейских отстранили от работы, двум из них избрана мера пресечения — содержание под стражей.