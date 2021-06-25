У місті Городище Черкаської області п’ятеро поліцейських постануть перед судом через побиття. Слідством встановлено, що у лютому 2021 року правоохоронці побили жорстоко побили громадянина заради того, щоб він зізнався у злочині.

Поліцейські привезли чоловіка у відділок через підозру у кількох незавершених справах щодо шахрайства та крадіжок. Коли підозрюваний відмовився визнавати провину, силовики вдягли на нього кайдани та почали бити ногами та руками в голову, обличчя та тулуб.

Катування тривали протягом кількох годин. У результаті поліцейські вибили чоловіку чотири передні зуби, також він отримав численні забої.

Вибили передні зуби: на Черкащині поліцейські катували чоловіка для зізнання / 3 фотографии

До побиття були причетні троє правоохоронців, ще двоє дізналися про злочин і вирішили його приховати. У зв’язку з цим трьом дільничим загрожує позбавлення волі до 10 років за катування.

Оперуповноважений, який приховав злочин, може отримати покарання у вигляді ув’язнення до трьох років. Виконувачу обов’язків начальника за те, що він не повідомив про це компетентні органи та приховав побиття, загрожує від п’яти до семи років за ґратами.

У лютому всіх п’ятьох поліцейських відсторонили від роботи, двом з них обрали запобіжний захід – тримання під вартою.