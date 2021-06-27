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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина

Смерть на напівмарафоні

На полумарафоне, который проходил во Львове, умер 23 летний мужчина.

Парень не добежал до финиша буквально 200 метров.

Медики пытались реанимировать погибшего, однако в итоге констатировали его смерть, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

— Соболезнования родным и близким, — написал Садовой на своем Telegram-канале.

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Появилась информация, что марафонец был не был аматором – мужчина неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах.

Бегун, имя которого не разглашается, преодолел 15 км за 75 минут, однако уже возле финиша потерял сознание, рассказал Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

— Медики проводили реанимацию почти час, но парень все же умер, — сказал он.

При этом Черницкий отметил, что ответственность за состояние здоровья спортсменов лежит на них самих, но несмотря на это родным погибшего будет предоставлена финансовую помощь.

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По информации местных СМИ, марафонец жил во Львове, однако является уроженцем Кривого Рога, где и проживают его родители.

Родственников уже известили о смерти мужчины.

Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина
Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина / 6 фотографий

Фото: Андрей Садовой, Zaxid.net

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