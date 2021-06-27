На полумарафоне, который проходил во Львове, умер 23 летний мужчина.

Парень не добежал до финиша буквально 200 метров.

Медики пытались реанимировать погибшего, однако в итоге констатировали его смерть, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

— Соболезнования родным и близким, — написал Садовой на своем Telegram-канале.

Появилась информация, что марафонец был не был аматором – мужчина неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах.

Бегун, имя которого не разглашается, преодолел 15 км за 75 минут, однако уже возле финиша потерял сознание, рассказал Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

— Медики проводили реанимацию почти час, но парень все же умер, — сказал он.

При этом Черницкий отметил, что ответственность за состояние здоровья спортсменов лежит на них самих, но несмотря на это родным погибшего будет предоставлена финансовую помощь.

По информации местных СМИ, марафонец жил во Львове, однако является уроженцем Кривого Рога, где и проживают его родители.

Родственников уже известили о смерти мужчины.

Не добежал 200 метров: на львовском полумарафоне скончался мужчина / 6 фотографий

Фото: Андрей Садовой, Zaxid.net