В Черкасской области молния убила двух людей

В селе Софиевка Черкасской области за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека.

Об этом сообщает КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным центра, три человека отдыхали возле водоема. Они решили спрятаться под дерево после того, как началась сильная гроза.

На месте трагедии медицинские работники обнаружили, что от удара молнии погибли два человека — 23-летний мужчина и женщина около 55 лет.

Еще одной 46-летней женщине медики экстренной скорой оказали неотложную помощь.

Ее госпитализировали в Третью Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи. В центре отметили, что в настоящее время пострадавшая женщина находится в сознании.