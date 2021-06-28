У Черкаській області блискавка вбила двох людей

У селі Софіївка Черкаської області за школою блискавка вдарила у дерево, під яким перебувало троє людей.

Про це повідомляє КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними центру, троє людей відпочивали біля водойми. Вони вирішили сховатися під дерево після того, як почалася сильна гроза.

На місці трагедії медичний працівники виявили, що від удару блискавки загинули двоє людей – 23-річний чоловік та жінка близько 55 років.

Ще одній 46-річній жінці медики екстренної швидкої надали невідкладну допомогу.

Її госпіталізували у Третю Черкаську міську лікарню швидкої медичної допомоги. У центрі зазначили, що наразі постраждала жінка перебуває у свідомості.