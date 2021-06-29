Кузьменко и Дугарь оставили под домашним арестом

Во вторник, 29 июня, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь будут находиться под домашним арестом еще 60 суток.
Фигурантов дела обязали являться в органы следствия и в суд по первому же требованию. Очередное заседание состоится 27 июля в 11:00.
Сообщение о минировании здания суда
Днем слушания по делу об убийстве Павла Шеремета было прервано из-за сообщения о минировании.
Людей из здания эвакуировали. На место происшествия вызвали полицию и саперов.
Заседание возобновилось в 16:00, поскольку правоохранители не обнаружили бомбу.