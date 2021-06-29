29 июня в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел утром в Киевском районе города на проспекте Жуковского, 3.

Как только маршрутный автомобиль I-VAN загорелся, водитель сразу остановился и высадил пассажиров. В результате пожара никто не пострадал.

Пока на место прибыли пожарные, огонь охватил уже площадь 15 кв .м. Сейчас причина возгорания устанавливается, также эксперты определяют сумму ущерба.

Пожар в троллейбусе

В мае в Киеве произошел пожар в троллейбусе. На улице Драйзера неизвестный мужчина бросил в транспортное средство коктейль Молотова.

В троллейбусе разбилось стекло, а в салоне возник пожар. В результате одна пассажирка получила травму — ее госпитализировали в больницу.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался киевлянин 1993 года рождения.

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