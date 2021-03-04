В городе Луцке в Волынской области 4 марта курсировала маршрутка с пробитым дном у входа.

Соответствующее видео в одной из групп в социальной сети Facebook опубликовал Виктор Романов.

— Экстремальный маршрут №9. За адреналин стоит и по 10 грн платить, — дописал Виктор в посте.

В комментариях люди возмутились тому, что, несмотря на серьезную поломку, общественный транспорт все равно курсировал по привычному маршруту в городе. Местные жители отмечают, что поездка на такой маршрутке может обернуться трагедией.

Перевозчик, который обслуживает этот маршрут, вскоре признался, что знал об этой проблеме. Однако сейчас транспорт уже не ездит по городу. В управлении транспорта Луцкого городского совета отметили, что в случившемся виноват водитель, поскольку он должен был сойти с рейса при наличии повреждений транспорта.

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Транспорт в Харькове

В Харькове местным жителям приходится пользоваться общественным транспортом, который часто нуждается в ремонте. Маршрутки может заливать дождем, а некоторые из них даже загораются. В свою очередь водители транспорта нередко равнодушны к этим проблемам, иногда даже хамят пассажирам. Нередко от них можно услышать фразы на подобии не нравится — не пользуйтесь.

Также в Харькове часто происходят настоящие войны за возможность зарабатывать деньги на перевозке пассажиров. Конкурентов, которые более ответственно относятся к своей работе, выживают с помощью титушок. В Укртрансбезопасности на такое положение дел закрывают глаза. В Слобожанском межрегиональном управлении не смогли ответить, когда в последний раз проверяли состояние общественного транспорта Харькова.