Огонь, вода и войны титушек: какие проблемы с маршрутками в Харькове

В Харькове жителям города приходится пользоваться некомфортным, а иногда и опасным общественным транспортом. Маршрутки, которые курсируют по городу, часто нуждаются в ремонте, их заливает дождем, а некоторые из них даже загораются.

Водителям транспортных средств и перевозчикам на комфорт пассажиров плевать. Они нередко хамят пассажирам, мол, не нравится — не пользуйтесь.

Кроме того, в городе происходят настоящие войны за возможность перевозить пассажиров и зарабатывать деньги. Конкурентов, предоставляющих более качественные услуги, выживают с помощью титушок.

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Зато в Укртрансбезопасности закрывают на все глаза. В Слобожанском межрегиональном управлении не смогли ответить, когда в последний раз проверяли состояние общественного транспорта города.

Проблема с общественным транспортом в Украине

Такие проблемы с маршрутками фиксируются не только в Харькове, но и в других регионах страны.

Так, в декабре 2020 года в Днепре загорелась маршрутка.

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