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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Весь салон у полум’ї: у Харкові загорілася маршрутка з пасажирами

у Харкові загорілася маршрутка

29 червня, у Харкові загорілася маршрутка з пасажирами. Інцидент трапився вранці у Київському районі міста на проспекті Жуковського, 3.

Щойно маршрутний автомобіль I-VAN загорівся, водій одразу зупинився та висадив пасажирів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Поки на місце прибули пожежники, вогонь охопив уже площу 15 кв.м. Наразі причина займання встановлюється, також експерти визначають суму збитків.

Пожежа в тролейбусі

У травні у Києві сталася пожежа в тролейбусі. На вулиці Драйзера невідомий чоловік кинув у транспортний засіб коктейль Молотова.

У тролейбусі розбилося скло, а в салоні виникла пожежа. Внаслідок цього одна пасажирка отримала травму – її госпіталізували до лікарні.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, ним виявився киянин 1993 року народження.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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