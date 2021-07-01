В Ивано-Франковской области спасатели только на вторые сутки нашли пропавшего мужчину, который отдыхал на берегу Днестра со своими тремя дочерьми.

Дети Виталия плавали в воде, а отец наблюдал за ними с берега. Вдруг одна из девочек начала тонуть и потянула за собой сестру.

— Одна из девочек зашла на большую глубину и начала тонуть, и потянула за собой сестру. Это увидели отец с другой сестрой, и пытались их спасти. То есть он заскочил воду, их вытолкнул из глубины, — рассказывает руководитель аварийно-спасательной части Михаил Курч.

Отцу удалось спасти из глубины обоих детей, но сам мужчина не выплыл, очевидцы сразу же вызвали спасателей.

Спасатели вытащили детей из воды и отправили в медицинское учреждение.

— Доставлены они были в удовлетворительном состоянии. На данный момент они находятся дома, — отметила терапевт Галицкой районной больницы Анна Чемеринская.

В селе Дубовке, где живут девочки, до сих пор отказываются верить в смерть отца, соседи до последнего надеялись на чудо.

Поиски 40-летнего отца не прекращали ни на минуту, водолазы постоянно прочесывали речное дно, хотя и понимали, что шансы найти мужчину — минимальны.

В этом месте очень большое течение, и трудно сказать, куда оно могло понести человека.

Наконец, водолазы таки нашли тело недалеко от места трагедии. Раньше не увидели из-за мутной воды, так как видимость здесь — не более 20 сантиметров.