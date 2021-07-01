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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Виштовхнув на берег: на Івано-Франківщині батько врятував дочок ціною свого життя

річка вода

У Івано-Франківській області рятувальники тільки на другу добу знайшли зниклого чоловіка, якій відпочивав на березі Дністра зі своїми трьома доньками.

Діти Віталія плавали у воді, а батько спостерігав за ними з берега. Раптом одна з дівчат почала тонути і потягнула за собою сестру.

– Одна з дівчат зайшла на велику глибину і почала тонути і потягнула за собою сестру. Це побачив батько ще з іншою сестрою і намагались їх врятувати. Тобто він заскочив  воду, їх виштовхнув з глибини, – розповідає керівник аварійно-рятувальної частини Михайло Курч

Батьку вдалося врятувати з глибини обох дітей, але сам чоловік не виплив, очевидці одразу ж викликали рятувальників.

Рятувальники витягли дітей з води і одразу відправили до медичного закладу.

– Доставлені вони були в задовільному стані. На даний момент вони перебувають вдома, – зазначила терапевт Галицької районної лікарні Анна Чемеринська.

У селі Дубівці, де живуть дівчата, досі відмовляються вірити у смерть їхнього батька, сусіди до останнього сподівалися на диво.

Пошуки 40-річного батька не припиняли ні на мить, водолази постійно прочісували річкове дно, хоч і розуміли, що шанси знайти чоловіка – мінімальні.

У цьому місці дуже велика течія і важко сказати, куди вона могла понести людину.

Врешті, водолази таки знаходять тіло неподалік місця трагедії. Раніше не побачили через каламутну воду, адже видимість тут не більше 20-ти сантиметрів.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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