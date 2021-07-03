Біля міста Тарнів у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали громадяни України. На трасі у напрямку Кракова зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Загалом автобус перевозив дев’ятеро громадян України. За його словами, у ДТП в Польщі постраждало четверо українців, серед яких неповнолітній.

Ніколенко розповів, що громадян України госпіталізували у місцеву лікарню. Наразі медичні працівники надають їм всю необхідну допомогу.

Інші пасажири, на щастя, не отримали тілесні ушкодження. За його словами, консул зараз перебуває на місці події для надання українцям допомоги у взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

Нещодавно у Польщі обірвався ліфт з українцями, які обслуговували шахту ліфта. Двоє робітників з України перебували на даху ліфта, фарбуючи шахту.

Однак в одну мить кабіна ліфта впала з 15 поверху (висота – близько 40 м). На щастя, спрацював гальмівний механізм, який врятував українців.