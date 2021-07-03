Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Постраждало четверо людей: у Польщі сталася ДТП з українцями

Постраждало четверо людей: у Польщі сталася ДТП з українцями

Біля міста Тарнів у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали громадяни України. На трасі у напрямку Кракова зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Загалом автобус перевозив дев’ятеро громадян України. За його словами, у ДТП в Польщі постраждало четверо українців, серед яких неповнолітній.

Ніколенко розповів, що громадян України госпіталізували у місцеву лікарню. Наразі медичні працівники надають їм всю необхідну допомогу.

Інші пасажири, на щастя, не отримали тілесні ушкодження. За його словами, консул зараз перебуває на місці події для надання українцям допомоги у взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

Нещодавно у Польщі обірвався ліфт з українцями, які обслуговували шахту ліфта. Двоє робітників з України перебували на даху ліфта, фарбуючи шахту.

Однак в одну мить кабіна ліфта впала з 15 поверху (висота – близько 40 м). На щастя, спрацював гальмівний механізм, який врятував українців.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка