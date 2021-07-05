После ливней более 100 объектов, большинство их которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Около шести тысяч абонентов остались без электричества.
Об этом заявил так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Евгений Кабанов.
— Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 — жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта — это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта, — заявил он.
Он также сообщил, что из психоневрологического интерната эвакуировали около 30 пациентов, а лежачих перенесли на верхние этажи.
На оккупированном полуострове в воскресенье снова начались сильные ливни.
Больше всего пострадал Бахчисарайский район, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, из частных домов эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще одна получила травмы. Также несколько улиц вновь подтопило в Ялте.