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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Крыму затопило психдиспансер, разрушены 5 жилых домов

В Крыму затопило психдиспансер, разрушены 5 жилых домов

После ливней более 100 объектов, большинство их которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Около шести тысяч абонентов остались без электричества.

Об этом заявил так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Евгений Кабанов.

— Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 — жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта — это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта, — заявил он.

Он также сообщил, что из психоневрологического интерната эвакуировали около 30 пациентов, а лежачих перенесли на верхние этажи.

На оккупированном полуострове в воскресенье снова начались сильные ливни.

Больше всего пострадал Бахчисарайский район, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, из частных домов эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще одна получила травмы. Также несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

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В Крыму реки вышли из берегов и подтопили Бахчисарайский район

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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