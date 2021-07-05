Після злив понад 100 об’єктів, більшість з яких житлові, підтопило за неділю в Бахчисарайському районі окупованого Криму. Близько шести тисяч абонентів залишилися без електрики.

Про це заявив так званий віце-прем’єр окупованого Криму Євген Кабанов.

– Виявлено 108 об’єктів в зоні підтоплення. З них 104 – житлові, п’ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири об’єкти – це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційних об’єкти, – заявив він.

Він також повідомив, що з психоневрологічного інтернату евакуювали близько 30 пацієнтів, а лежачих перенесли на верхні поверхи.

На окупованому півострові в неділю знову почалися сильні зливи.

Найбільше постраждав Бахчисарайський район, де випало дві місячні норми опадів: дві річки вийшли з берегів, зійшло кілька селів, з приватних будинків евакуйовані понад 60 осіб. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, ще одна отримала травми. Також кілька вулиць знову підтопило в Ялті.