6 июля почти на всей территории Украины прогнозируют непогоду, в частности грозы, град и сильные ветры. Синоптики объявили в трех областях штормовое предупреждение.

В южных, восточных и центральных областях ожидаются грозы. Также в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время на Востоке Украины местами пройдут значительные дожди. Объявлен І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, во вторник дожди пройдут во всех областях. Только в Закарпатской области ожидается сухая и солнечная погода.

Температура воздуха днем достигнет отметки +27, а ночью — снизится до +17. Теплее всего будет в восточных областях — +27…+29.