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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

6 июля почти на всей территории Украины прогнозируют непогоду, в частности грозы, град и сильные ветры. Синоптики объявили в трех областях штормовое предупреждение.

В южных, восточных и центральных областях ожидаются грозы. Также в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

В то же время на Востоке Украины местами пройдут значительные дожди. Объявлен І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, во вторник дожди пройдут во всех областях. Только в Закарпатской области ожидается сухая и солнечная погода.

Температура воздуха днем достигнет отметки +27, а ночью — снизится до +17. Теплее всего будет в восточных областях — +27…+29.

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Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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