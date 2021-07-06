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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

6 липня майже на всій території України прогнозують негоду, зокрема грози, град та сильні вітри. Синоптики оголосили у трьох областях штормове попередження.

У південних, східних та центральних областях очікуються грози. Також в окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с.

Водночас на Сході України місцями пройдуть значні дощі. Оголошено І рівень небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок дощі пройдуть у всіх областях. Лише у Закарпатській області очікується суха та сонячна погода.

Температура повітря вдень досягне позначки +27, а вночі – знизиться до +17. Найспекотніше буде у східний областях – +27…+29.

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Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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