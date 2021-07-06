Следователи сообщили о подозрении двум полицейским роты реагирования Оболонского РО УПО в Киеве за превышение власти, вымогательство, незаконное лишение свободы и кражу.

По данным следствия 1 июля ночью двое полицейских охраны под вымышленной причиной остановили гражданина Армении и провели незаконный личный обыск, требуя от иностранца 500 грн.

Когда этого не произошло, полицейские заставили мужчину сесть в салон служебной машины и вывезли армянина в безлюдное место в Лесном массиве.

Правонарушители избили иностранца резиновыми дубинками, а затем отобрали деньги и беспроводные наушники. Сейчас следователи сообщили о подозрении мужчинам. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Двух работников полиции охраны подозревают по статье 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), статье 189 (Вымогательство), статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и статье 185 (Кража) УК Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение сроком до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и возможной конфискацией имущества.