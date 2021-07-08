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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Хотел перелезть на свой балкон: во Львове от падения погиб 30-летний мужчина

Хотел перелезть на свой балкон: во Львове от падения погиб 30-летний мужчина

Во Львове погиб 30-летний мужчина, который выпал с балкона третьего этажа, сообщает полиция области.

По данным полиции, львовянин пытался перелезть с балкона соседнего дома к своему балкону, не удержался, упал и получил несовместимые с жизнью травмы.

Сообщение в милицию поступило в 12.15, местные жители рассказали, что в результате падения с высоты мужчина погиб на месте.

Личность погибшего следственная-оперативная группа установила сразу, а по факту инцидента открыто уголовное производство.

Случай квалифицируют по ч.1 ст.115 об умышленном убийстве, но с пометкой в ​​деле “несчастный случай”.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств происшествия.

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Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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