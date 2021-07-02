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Юлія Захарченко |

Випав з вікна шостого поверху: у Дублянах травмувався 4-річний хлопчик

Випав з вікна шостого поверху: у Дублянах травмувався 4-річний хлопчик

Поблизу Львова у місті Дубляни з вікна шостого поверху квартири випав чотирирічний хлопчик.

Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

У прес-службі Львівської ОДА зазначили, що це сталося близько 13.00 2 липня. Постраждалого хлопчика доставили у міську дитячу клінічну лікарню.

Лікарі діагностували у малюка закриту черепно-мозкова травму, струс головного мозку та тупу травму живота. Наразі з’ясовують всі обставини трагедії, яка призвела до травмування маленької дитини.

Також наприкінці червня в Одеській області двоє дітей випали з вікон квартири. Чотирирічна дівчинка впала з балкона дев’ятого поверху, а дворічний хлопчик – з другого.

Це сталося у різних населених пунктах. На щастя, обидва малюки вижили. Проте наразі діти перебувають у лікарні у важкому стані.

За попередніми даними, батьки хлопчика та дівчинки перебували вдома. Правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедій в Одеській області.

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Фото: Pexels

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