У Львові загинув 30-річний чоловік, який випав з балкону третього поверху, повідомляє поліція області.

За даними поліції, львів’янин намагався перелізти з балкону сусідського будинку до свого балкону, не втримався, впав і отримав несумісні з життям травми.

Повідомлення до правоохоронців надійшло о 12.15, місцеві жителі розповіли, що внаслідок падіння з висоти чоловік загинув на місці.

Особу загиблого слідча-оперативна группа встановила одразу, а за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

Випадок кваліфікують за ч.1 ст.115 про умисне вбивство, але з приміткою у справі “нещасний випадок”.

Наразі триває розслідування обставин події.

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