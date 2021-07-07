Пішов купатись: під Тернополем втопився підліток

У середу, 7 липня на Тернопільщині втопилась 15-річна дитина. Нещасний випадок трапився у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади.

За даними рятувальників, підліток пішов купатися до місцевого ставку і там його спіткало нещастя. Інцидент стався о 14.29.

На місці трагедії працювали черговий караул 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління та бригада екстреної медичної допомоги.

Як повідомили у ДСНС, із початку 2021 року у Тернопільської області загинуло вже 12 людей, з них троє дітей.

ДСНС закликає людей поводитись на водоймах обачно та обережно.

Також рекомендують купатися вранці або ввечері, коли немає небезпеки перегрівання.

Під час купання температура води повинна бути не нижче +17…+19. Плавати у воді можна не більше 20 хв.