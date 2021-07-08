Раненому во время стрельбы в Киеве патрульном полицейском сейчас оказывают медицинскую помощь. Врачи собирают руку полицейского в одно целое.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сегодня полицейский получил огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей.

Злоумышленник выстрелил в него картечью из охотничьего ружья.

— Сейчас хирурги больницы имени Шалимова своими золотыми руками собирают кости кисти Сергея по кусочкам, — отметил Геращенко.

Также он сказал, что независимо от того, чем закончится лечение руки полицейского, он останется работать в рядах Нацполиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным.

В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий написал, что ранен патрульный — это 27-летний Сергей Василенко. Он пополнил ряды патрульной полиции в 2019 году.

По его словам, патрульный уже перенес одну операцию.

— Предоставляется максимальная помощь, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен, — объяснил он.

Стрельба в Киеве

7 июля на Голосеевском проспекте злоумышленник ранил полицейского и гражданского человека. В результате в городе ввели спецоперацию Гром.

Так, полицейские выехали на вызов касательно конфликта в квартире на этом проспекте. Однако на месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

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Источник: Антон Геращенко, Алексей Билошицкий