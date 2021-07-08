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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Пораненому поліцейському лікарі збирають руку до купи – Геращенко про стрілянину в Києві

стрілянина у києві, мвс, поліція

Пораненому під час стрілянини в Києві патрульному поліцейському надають медичну допомогу. Лікарі збирають руку правоохоронця до купи.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Сьогодні поліцейський отримав вогнепальне поранення під час виконання службових обов’язків.

Зловмисник вистрілив в нього картеччю з мисливської рушниці.

– Наразі хірурги лікарні імені Шалімова своїми золотими руками збирають кістки кисті Сергія до купи, – зазначив Геращенко.

Також він запевнив, що незалежно від того, чим закінчиться лікування руки правоохоронця, він залишиться працювати в лавах Нацполіції, навіть якщо не зможе за станом здоров’я бути патрульним.

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав, що поранений патрульний – це 27-річний Сергій Василенко. Він приєднався до лав патрульної поліції у 2019 році.

За його словами, патрульний вже переніс одну операцію.

– Надається максимальна допомога, але процес буде довгим і складним. І звісно, результат поки невідомий, – пояснив він.

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Так, поліцейські виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на цьому проспекті. Однак на місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Детальніше про стрілянину у Києві – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Антон Геращенко, Олексій Білошицький

Фото: МВС

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