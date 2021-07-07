В окупованому Росією Криму пройшла сильна злива. Вона стала причиною підтоплення житлових кварталів у місті Саки.

За даними місцевих ЗМІ, в зоні підтоплення опинився район вулиці Колгоспній – в низинній частині міста. У певних місцях рівень води піднявся людям по груди.

– Чотири домоволодіння підтоплено. Жертв і руйнувань немає. Евакуйовано дві людини, це громадяни, які самотньо проживають. Ситуація під контролем, дощ закінчився. Приймаються заходи, щоб рівень води швидше спав, – заявив так званий глава адміністрації міста Саки Олександр Овдієнко.

Очевидці публікують в соцмережах відео наслідків зливи в Саках.

Нагадаємо, за минулу неділю в Бахчисарайському районі окупованого Криму після злив підтопило понад 100 об’єктів, більшість з яких житлові.

Близько шести тисяч абонентів залишилися без електрики, а з психоневрологічного інтернату евакуювали близько 30 пацієнтів, а лежачих перенесли на верхні поверхи.