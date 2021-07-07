Изнасиловал 12-летнюю девочку и убежал из-под стражи: в Киеве задержали 35-летнего мужчину

Следователи задержали в Киеве на Подоле подозреваемого правонарушителя, который накануне сбежал из-под стражи.

По данным Нацполиции, Замятин Евгений 1986 года рождения 6 июля сбежал из-под стражи. На его поиски сориентировали весь личный состав киевских правоохранителей.

Во время поисков полицейские получили информацию о возможном местонахождении беглеца, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Во время проверки правоохранители обнаружили злоумышленника и задержали его.

По данным Telegram-канала Киев Оперативный, правонарушитель около суток просидел в трубе жилого дома, а ночью пытался вылезти с крыши. Тогда его и задержали сотрудники полиции.

Мужчину подозревают в двух уголовных производствах по статье 152 (Изнасилование несовершеннолетнего лица) и статье 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас с мужчиной общаются правоохранители. Расследование уголовного производства продолжается.