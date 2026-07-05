В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому Гвардейское во временно оккупированном Крыму, а также поразили три склада боеприпасов и два моста, которые российские войска использовали для обеспечения своей логистики.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Поражение аэродрома Гвардейское, складов и мостов: что известно

По данным Генштаба, операцию провели в рамках мер по снижению наступательного потенциала российских войск.

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Под удар попал военный аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Масштаб нанесенного ущерба сейчас уточняется.

В Генштабе отметили, что аэродром является одним из ключевых объектов российской авиации на оккупированном полуострове. Его используют для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.

Кроме того, украинские военные поразили два автомобильных моста:

через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельникового в Донецкой области;

через реку Кальмиус в районе Старомарьевки в Донецкой области.

По данным Генштаба, российские войска использовали эти объекты для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также под удар попали три склада боеприпасов противника:

в районе Макеевки в Донецкой области;

недалеко от Довжанска в Луганской области;

в районе Преображенки в Херсонской области.

Ранее, 3 июля, Служба безопасности Украины сообщила об ударе по военным аэродромам Саки и Гвардейское в оккупированном Крыму.

По данным СБУ, на аэродроме Саки были поражены семь ангаров с истребителями Су-30СМ, Су-30 и Су-24, а на аэродроме Гвардейское — два ангара, где хранились ударные беспилотники Shahed и авиационное оборудование.

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