ВСУ поразили аэродром Гвардейское в Крыму, три склада боеприпасов и два моста
В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому Гвардейское во временно оккупированном Крыму, а также поразили три склада боеприпасов и два моста, которые российские войска использовали для обеспечения своей логистики.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Поражение аэродрома Гвардейское, складов и мостов: что известно
По данным Генштаба, операцию провели в рамках мер по снижению наступательного потенциала российских войск.
Под удар попал военный аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Масштаб нанесенного ущерба сейчас уточняется.
В Генштабе отметили, что аэродром является одним из ключевых объектов российской авиации на оккупированном полуострове. Его используют для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.
Кроме того, украинские военные поразили два автомобильных моста:
- через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельникового в Донецкой области;
- через реку Кальмиус в районе Старомарьевки в Донецкой области.
По данным Генштаба, российские войска использовали эти объекты для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Также под удар попали три склада боеприпасов противника:
- в районе Макеевки в Донецкой области;
- недалеко от Довжанска в Луганской области;
- в районе Преображенки в Херсонской области.
Ранее, 3 июля, Служба безопасности Украины сообщила об ударе по военным аэродромам Саки и Гвардейское в оккупированном Крыму.
По данным СБУ, на аэродроме Саки были поражены семь ангаров с истребителями Су-30СМ, Су-30 и Су-24, а на аэродроме Гвардейское — два ангара, где хранились ударные беспилотники Shahed и авиационное оборудование.