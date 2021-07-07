Зґвалтував 12-річну дівчинку та втік з-під варти: у Києві затримали 35-річного чоловіка

Слідчі затримали у Києві на Подолі підозрюваного правопорушника, який напередодні втік з-під варти.

За даними Нацполіції, Замятін Євген 1986 року народження 6 липня втік з-під варти. На його пошуки зорієнтували весь особовий склад київських правоохоронців.

Під час пошуків поліцейські отримали інформацію про можливе місцеперебування втікача, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Під час перевірки правоохоронці виявили зловмисника та затримали його.

За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, правопорушник близько доби просидів у трубі житлового будинку, а вночі намагався вилізти з даху. Тоді його і затримали працівники поліції.

Чоловіка підозрюють у двох кримінальних провадженнях за статтею 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) та статтею 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі з чоловіком спілкуються правоохоронці. Розслідування кримінального провадження триває.