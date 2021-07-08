Стрілянина у Києві 7 липня: 38-річному чоловікові повідомили про підозру

Слідчі повідомили про підозру чоловікові, який напередодні відкрив вогонь у житловому будинку Києва на Голосіївському проспекті. Внаслідок стрілянини троє людей отримали поранення.

Серед них двоє цивільних людей та працівник поліції, у якого діагностували вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток.

У одного цивільного громадянина – вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, в іншого чоловіка – уламкове пошкодження правого плечового суглобу. Постраждалих госпіталізували у лікарню.

Правопорушник здійснив постріли через зачинені двері квартири з мисливської рушниці. Попередньо це відбулося через конфлікт щодо його помешкання.

Після стрілянини зловмисник зачинився у своїй квартирі та вчинив підпал, через що частину місцевих жителів довелося евакуювати.

Наразі прокуратура скерувала до Голосіївського суду клопотання про обрання запобіжного заходу зловмиснику у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка підозрюють за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Також правопорушнику повідомили про підозру за статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та статтю 115 (Умисне вбивство) КК України.

Санкція за статтями передбачає щонайбільше ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, якщо такі дії вчинено з корисливих мотивів.

7 липня відбулася стрілянина у Києві, під час якої поранили працівника поліції та двох цивільних людей, які перебували поруч. 38-річний чоловік відкрив вогонь на Голосіївському проспекті.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного вилучили рушницю, з якої, найімовірніше, стріляли, та інші речові докази. Наразі слідство триває.