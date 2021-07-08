Запитали, чий Крим: у Харкові бійка між хлопцями закінчилася різаниною

У Харкові словесний конфлікт між чоловіками закінчилася різаниною. Один із учасників бійки назвав Крим російським.

Інцидент стався на Павлівській площі в Шевченківському районі міста. Відео конфлікту в Харкові з’явилося у мережі.

На кадрах помітно, що хлопці, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння, починають гучно сваритися, привертаючи увагу перехожих.

За непідтвердженою інформацією, ніж застосував чоловік, який на камеру виправдовував анексію Кримського півострова.

На місці події правоохоронці опитали свідків і встановили особи учасників бійки. Нападником виявився 34-річний мешканець Харкова.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

За скоєне чоловіку загрожує штраф або громадські чи виправні роботи.

Читайте: