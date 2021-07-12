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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Хмельницкой области 63-летняя женщина облила бензином и подожгла своего гражданского мужа

В Хмельницкой области 63-летняя женщина облила бензином и подожгла своего гражданского мужа

В Хмельницкой области 63-летняя женщина во время семейной ссоры подожгла своего 49-летнего гражданского мужа.

Это произошло вечером 9 июля в одном из местных населенных пунктов. Женщина облила бензином своего сожителя и подожгла его.

Около двух дней местный житель поселка пытался самостоятельно лечиться, однако его самочувствие ухудшалось.

В ночь на 12 июля карета скорой помощи доставила мужчину в отделение Хмельницкой областной больницы с телесными повреждениями в виде обширных ожогов тела.

По данным Нацполиции Хмельницкой области, врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до восьми лет. Расследование продолжается — следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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