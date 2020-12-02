Одежду отрывали с кожей: в Бердянске подростки подожгли друга ради видео для соцсетей

В городе Бердянск Запорожской области 12-летнего мальчика облили горючей жидкостью и подожгли.

Развлечение семиклассники придумали, чтобы снять шокирующее видео для социальных сетей и собрать как можно больше лайков. Но огонь мгновенно вспыхнул и синтетическую одежду на парне пришлось отрывать вместе с кожей.

Подростки пытались сначала потушить огонь, но когда поняли, что не могут этого сделать, довели парня до дома и бросили его. Пострадавший самостоятельно дополз до своей квартиры, где уже мать вызвала скорую.

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Медики говорят, что лечиться 12-летний школьник будет долго и без пересадки кожи не обойтись. Поскольку он получил ожоги поясницы, обоих бедер, ягодиц и правой кисти.

Поджигать себя школьник не хотел. Говорит, ребята его заставили и угрожали побить.

Дело квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, но двенадцатилетние ребята школьники неподсудные, поэтому отвечать придется их родителям.

Хотя они до сих пор даже не предложили помочь с лечением. Деньги на операцию ребенку собирают неравнодушные люди.

В Краматорске военный избил и поджег товарища по службе. Водитель одной из воинских частей решил обокрасть коллегу.

Злоумышленник избил и пытался задушить мужчину. После этого он облил его маслом для бензопил и поджег.